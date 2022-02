VIDÉO - Présidentielle : dans son village de Dordogne, Maurice colle des affiches pour la droite depuis 1958

Maurice, 88 ans, est militant à droite depuis 64 ans. Ancien des usines Renault de Billancourt, il a fait toutes les campagnes de Chirac et de l'UDR, puis du RPR, de l'UMP, et LR. Il colle aujourd'hui pour Valérie Pécresse à Saint-Cyprien, où il est né, en Périgord noir.

Maurice traverse le marché à grands coups de canne, le béret sur les sourcils, les autres colleurs arrivent à peine à suivre. Des affiches "Pécresse 2022" dépassent de sa musette. Maurice est militant à droite, depuis 1958 : "Je suis revenu d'Algérie, le lendemain je me suis engagé à l'UDR". C'était il y a 64 ans, à Paris. Aujourd'hui, il tracte encore sur le marché de Saint-Cyprien en Périgord noir, le village où il est né.

UDR, RPR, UMP, LR, "j'ai jamais changé de bord"

A l'usine Renault de Billancourt où il a travaillé, il a fait toutes les campagnes de Chirac à la mairie de Paris, puis pour le RPR. En 1989, il revient en Dordogne, et continue à coller : "Quand je suis arrivé avec mon étiquette de Chiraquien, ils m'ont sauté dessus comme des vautours, 'eh, Maurice, tu colles pour ce con-là ?' C'est rouge ici, c'est rouge !"

Sur le marché, Maurice serre toutes les pinces, connaît tout le monde par son prénom : "Eh Josiane ! Tiens, je te donne ça", en lui tendant un tract de la candidate LR Valérie Pécresse, "tu le liras à la maison". "Lui, il vote à gauche", dit-il en désignant un vieux monsieur du menton, "mais je vais le faire changer d'avis, il me doit bien ça, je lui offre le café tous les dimanche".

Il ne conduit plus, sa fille l'emmène tracter au marché

Son médecin lui a interdit de conduire, "les somnolences", alors c'est sa fille qui le conduit en voiture au marché pour coller les affiches : "Il ne s'arrêtera jamais", rigole-t-elle. "C'est ma santé", explique Maurice : "J'ai des amis, et puis je travaille pour la cause ! Si j'arrête de travailler, c'est le cimetière". Plusieurs opérations du coeur ne l'ont pas fait renoncer. Le tractage du marché le dimanche matin, c'est sa "marche rapide". L'après-midi, c'est sieste, et la télé sur le canapé.