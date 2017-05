VIDÉO - Présidentielle : Emmanuel Macron remercie ses partisans réunis au Louvre : "La France l'a emporté"

Le président élu Emmanuel Macron est arrivé dimanche soir, au son de "L'Ode à la joie" de Beethoven, l'hymne européen, dans la cour du Louvre à Paris, où l'attendaient des milliers de ses partisans. "Ce soir vous l'avez emporté, la France l'a emporté", a-t-il déclaré.

Élu président de la République face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a traversé la cour, seul, le visage grave, pour se diriger à la tribune où il a été accueilli par des applaudissements nourris.

"Ce soir vous l'avez emporté, la France l'a emporté", a déclaré le président élu de la République Emmanuel Macron. Et d'ajouter : la confiance des électeurs "m'oblige et j'en suis désormais le dépositaire", a-t-il ajouté, souhaitant "être à la hauteur de celle-ci et porter durant les cinq années qui viennent l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez". "Tout le monde nous disait que c'était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France !".

"Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées, je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing, je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté pour défendre la République, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cette engagement pris, je défendrai la République", a déclaré le nouveau président.

Et d'ajouter : "Je veux avoir un mot pour ceux qui ont voté Marine Le Pen, ils ont exprimé une colère, un désarroi, parfois une conviction, je les respecte mais je ferai tout pendant les cinq années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes".

Qui est Emmanuel Macron ?

Qui est Emmanuel Macron, le nouveau président de la République ? Suivez notre direct > https://t.co/pwrDdejUWq (cc @EmmanuelMacron) pic.twitter.com/6f5iJSJo5Q — France Bleu (@francebleu) May 7, 2017

