VIDEO - Présidentielle : "Emmanuel Macron sanctionné" assure Jean-Michel Cadenas (RN)

Le projet de Marine Le Pen "s'adresse à tous" et le Rassemblement National est prêt à "accueillir tout le monde", a affirmé Sébastien Chenu, porte-parole du parti, pour qui le second tour de la présidentielle contre Emmanuel Macron consacre le clivage entre "mondialistes" et "nationalistes". La candidate d'extrême-droite a obtenu plus de 23% des suffrages lors du 1er tour ce dimanche,"une sanction" pour le bilan du chef de l'Etat estime Jean-Michel Cadenas, responsable du RN en Mayenne.

