VIDÉO - Présidentielle : François Fillon dénonce une "machination organisée par les services de l'État"

François Fillon a accusé les "services de l'État" d'être responsable des "fuites organisées" qui paraissent dans la presse depuis plusieurs semaines. Une accusation réitérée à l'encontre de "la gauche" et faite en marge de son intervention devant les maires de France, ce mercredi à Paris.

En marge de son intervention devant l'Association des maires de France (AMF), François Fillon a réagi aux propos de François Hollande tenus mercredi en Conseil des ministres. Le président de la République a expliqué "qu'une République exemplaire" exige qu'il ne puisse pas y avoir de "suspicion à l'égard des personnes qui exercent les plus hautes fonctions ou qui briguent les plus hautes responsabilités".

Sur les affaires, "les masques tombent" répond #Fillon à Hollande. Il dénonce une "machination" pic.twitter.com/6V44WPTqSQ — franceinfo (@franceinfo) March 22, 2017

"Les masques tombent, la machination est maintenant aux yeux de tous les Français", a répliqué sur franceinfo François Fillon. "Chaque semaine, il y a des fuites organisées contre le secret de l'instruction, organisées par les services de l'État", a-t-il poursuivi. "Et comme par hasard le PS, monsieur Macron, monsieur Hollande se jettent sur ces pseudo-révélations pour exiger qui n'y ait pas de candidat à droite. La vérité c'est que la gauche est dans l'incapacité de gagner cette élection et que n'a plus qu'une seule possibilité pour y parvenir, ce serait de ne pas avoir d'adversaire à droite". "C'est une attaque sans précédent depuis le début de la Ve république contre le processus démocratique", a conclu l'ancien Premier ministre.

Nouvelles révélations dans la presse

Dans son édition datée de mercredi, le Canard enchaîné affirme que François Fillon a mis en relation un des clients de sa société de conseil 2F avec Vladimir Poutine. Par ailleurs, dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs, le Parquet national financier a délivré aux juges d'instruction un réquisitoire supplétif visant des faits "d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux".

Dans cette affaire, François Fillon a été mis en examen le 14 mars notamment pour détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux