VIDEO - Présidentielle : "Le peuple français n'a pas fait preuve de lucidité" selon Jean-Michel Cadenas (RN)

Marine Le Pen a essuyé dimanche sa troisième défaite à la présidentielle, mais avec un score historiquement haut pour l'extrême droite, qui devrait rester une force dominante de l'opposition à Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement national a réuni autour de 42% des voix selon les estimations, soit environ 8 points de plus qu'en 2017.

"Les idées que nous représentons arrivent à des sommets" et "le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire", a estimé Marine Le Pen. Elle a assuré qu'elle poursuivrait son "engagement politique" et a appelé à la "bataille" des législatives en juin "avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour" et "qui ont la France chevillée au corps".