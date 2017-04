VIDÉO - Présidentielle : Philippe Poutou parodie "On n'est pas couché", l'émission de Laurent Ruquier

Pour son premier clip de la campagne officielle, le candidat bordelais du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) a choisi l'humour en se moquant de son passage il y a dix jours dans l'émission de Laurent Ruquier où il avait dénoncé la faiblesse de son temps de parole à la télévision.

La première diffusion du clip de Philippe Poutou pour la campagne officielle de l'élection présidentielle a eu lieu ce lundi matin sur France 2. Et la vidéo choisie par le candidat du NPA a surpris. Sous le titre "On n'est pas touché", Philippe Poutou a opté pour une parodie de l'émission de Laurent Ruquier "On n'est pas couché" à laquelle il a participé le 1er avril dernier. Ce soir là, Philippe Poutou s'était plaint en direct du traitement qui lui était réservé dans les médias. Il a donc choisi d'en rire.

Le clip de campagne de @PhilippePoutou va faire plaisir à @ruquierofficiel pic.twitter.com/niN7OLLDU2 — Michael Bloch (@Micbloch) April 10, 2017

Philippe Poutou a décidé d'animer la campagne présidentielle. Lors du débat à onze candidats la semaine dernière, il avait déjà fait beaucoup parler de lui en s'en prenant vertement à François Fillon et à Marine Le Pen. L'ouvrier de l'usine Ford de Blaquefort avait même signé la petite phrase de la soirée, affirmant : "Nous, quand on est convoqué par la police, on n'a pas d'immunité ouvrière".

Le passage de Philippe Poutou dans l'émission "On n'est pas couché" le 1er avril :

Ce n'est pas la première fois que Philippe Poutou joue la carte de la parodie des émissions télévisées. Lors de sa première campagne présidentielle en 2012, il avait parodié dans un clip l'émission de Julien Lepers "Questions pour un champion"