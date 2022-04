VIDEO - Présidentielle : "Se mobiliser pour faire gagner la démocratie" estime Géraldine Bannier (MoDem)

Géraldine Bannier, députée de la Mayenne appartenant à la majorité présidentielle, appelle à la mobilisation face à la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour de la présidentielle.

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront le 24 avril au second tour de l'élection présidentielle, avec l'avantage au président sortant, sans certitude toutefois sur leurs réserves de voix après l'écroulement de LR et du PS à l'issue du premier tour dimanche.

Pour les soutiens du président-candidat, la partie n'est pas encore gagnée. Interrogée par France Bleu Mayenne, la députée de la Mayenne Géraldine Bannier, qui appartient à la majorité LREM-MoDem à l'Assemblée, appelle à la mobilisation "pour faire gagner le front démocrate".