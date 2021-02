80 personnes étaient rassemblées ce dimanche midi au col de Banyuls (Pyrénées-Orientales) pour dénoncer la fermeture de la route frontière avec l'Espagne et la stigmatisation des migrants par le gouvernement. Une initiative notamment de la chorale antifasciste et féministe de Perpignan.

VIDEO - Rassemblement au col de Banyuls pour dénoncer la fermeture de la frontière et défendre les migrants

Chorale improvisée pour défendre la liberté de mouvement aux frontières et dénoncer la stigmatisation des migrants

La décision du préfet de fermer plusieurs routes-frontières avec l'Espagne le mois dernier continue de faire des vagues dans les Pyrénées-Orientales. Ce dimanche matin, 80 personnes étaient rassemblées au col de Banyuls (Pyrénées-Orientales) pour protester contre la mise en place de blocs de béton au milieu de cette petite route qui en temps normal permet de relier la ville de Banyuls-sur-mer au village catalan d'Espolla. Le rassemblement organisé notamment par la chorale antifasciste et féministe de Perpignan visait à dénoncer la fermeture physique de la frontière mais aussi la stigmatisation des migrants. En effet la fermeture de plusieurs routes secondaires vers l'Espagne a été décidée dans le cadre du renforcement de la lutte anti-terroriste annoncé par Emmanuel Macron lors de son déplacement au Perthus fin 2020. Il s'agit notamment de mieux surveiller les passages de migrants clandestins à la frontière, susceptibles d'être liés à des activités terroristes.

Rassemblement en chanson

Les manifestants présents au col de Banyuls ont franchi les blocs de béton à pied, avant d'entonner des chants antifascistes. "Nous voulons dénoncer", explique Elise, membre de la chorale antifasciste et féministe de Perpignan, "un gros amalgame qui est fait entre les exilés qui traversent les frontières pour se réfugier dans des pays plus accueillants et le terrorisme".