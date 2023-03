VIDEO - Réforme des retraites : en Mayenne, des manifestants mettent le feu au 49.3

On a mis le feu au 49.3 en Mayenne jeudi soir pour dénoncer le passage en force du gouvernement

Une centaine de personnes se sont réunis ce jeudi soir place de la Trémoille à Laval à l'appel de plusieurs organisations syndicales, Solidaires et la CGT en tête. Ils ont symboliquement brûlé un 49.3 en palettes de bois, pour dénoncer, disent-ils, le mépris et le passage en force d'Emmanuel Macron et du gouvernement sur la réforme des retraites.

Le président de la République joue, lui, avec le feu dénonce cette manifestante : "on a un gouvernement qui ne veut rien entendre, c'est un déni de démocratie, et c'est très dangereux. Là, on a un mec qui se croit tout puissant mais Macron oublie de dire qu'on n'a pas voté pour lui mais contre une personne encore pire que lui. C'est un hold-up quoi !".

L'intersyndicale de la Mayenne appelle à se rassembler ce vendredi à 12h devant la préfecture de la Mayenne pour dénoncer l'usage du 49.3. Les syndicats ne comptent pas déposer les armes. Leurs représentants ont appelé à une neuvième grande journée de grèves et de manifestation le jeudi 23 mars .