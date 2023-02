VIDÉO - Réforme des retraites : le groupe écologiste à l'Assemblée va "retirer des amendements"

Le projet de loi sur la réforme des retraites va-t-il pouvoir être étudié en totalité avant son départ pour le Sénat la semaine prochaine ? Rien n'est moins sûr alors qu'il reste plus de 15.000 amendements à étudier, des amendements déposés en grande partie par la Nupes , la coalition de gauche. Ce lundi soir, la Première ministre a demandé, dans un entretien à l'AFP, le "retrait" des amendements d'"obstruction".

Au même moment, le groupe écologiste a annoncé, par la voix de la députée Sandrine Rousseau, qu'il allait "retirer des amendements dans la séquence qui vient pour pouvoir avancer sur les articles". L'écologiste a ajouté que le groupe comptait "sur votre probité pour aller vers l'article 7" en s'adressant au reste de l'Assemblée. L'article 7 porte sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans.

Elisabeth Borne demande "le retrait" des amendements d'"obstruction"

La Première ministre Elisabeth Borne a demandé lundi soir, dans une déclaration à l'AFP, le "retrait" des amendements d'"obstruction" sur le projet de réforme des retraites examiné à l'Assemblée, et la fin des "invectives" après une série d'incidents dans l'hémicycle et des débats houleux. Vendredi soir, un député insoumis a été exclu pour 15 jours de l'Assemblée et ce lundi, un des ses collègues, Aurélien Saintoul, a traité le ministre du Travail d'"assassin" avant de présenter ses excuses devant la représentation nationale.

"On souhaite vraiment qu'il y ait un débat démocratique sur ce texte, qu'on puisse discuter argument contre-argument, projet contre projet", a déclaré à l'AFP la Première ministre, qui demande "à la fois un retrait des amendements qui n'ont pas d'autre objet que de faire de l'obstruction et de retarder l'avancée du texte, et aussi que les débats se tiennent sur le fond et non pas dans l'invective". "Les Français méritent mieux", a insisté la cheffe du gouvernement, en appelant à "ne pas multiplier les amendements" qui retardent l'avancement du texte et "de ne pas multiplier les incidents".

Le gouvernement cible LFI

Le gouvernement a haussé le ton lundi contre "l'obstruction systématique" de LFI et demandé le retrait de ses nombreux amendements "qui ne servent pas le débat démocratique".

Ce lundi, quatre ministres chargés de la communication du gouvernement sur le dossier, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, Gabriel Attal et Clément Beaune**, sont montés au créneau dans les matinales radio et télé**. Le ministre de l'Économie s'est montré le plus virulent, en dénonçant l'attitude de la France Insoumise, qui constitue selon lui "un obstacle au débat démocratique sain, clair, que nos compatriotes sont en droit d'avoir sur la réforme". Il a réclamé sur RTL "que le plus rapidement possible, LFI retire ses milliers d'amendements".

À la reprise de l'examen du texte ce lundi, l'Insoumis Eric Coquerel, président de la commission des Finances, a aussitôt dénoncé la "petite musique" du gouvernement, "pour diviser la Nupes par rapport à l'intersyndicale". Mais "n'y comptez pas avec des gros sabots comme ça", a-t-il prévenu. "Le droit d'amendement est le droit constitutionnel premier des députés" a tenu à rappeler Eric Coquerel.