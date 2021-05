VIDEO - Régionales 2021 en Centre-Val de Loire : "la colère gronde" assure Farida Megdoud, de Lutte Ouvrière

"La colère gronde", estime ce jeudi matin sur France Bleu Orléans, Farida Megdoud. La tête de liste Force Ouvrière en Centre-Val de Loire, pour les élections régionales des 20 et 27 juin, était l'invitée de la Rédaction.

Farida Megdoud, tête de liste Lutte Ouvrière aux élections régionales des 20 et 27 juin en Centre-Val de Loire.

Il faut que le camp des travailleurs "se fasse entendre et qu'on défende un programme de lutte. Aujourd'hui, on voit que le capitalisme nous mène dans une impasse", estime ce jeudi matin la tête de liste Force Ouvrière en Centre-Val de Loire. Farida Megdoud, enseignante dans un lycée professionnel à Orléans, était l'invitée de France Bleu Orléans, au lendemain de la présentation de ses colistiers pour les élections des 20 et 27 juin prochain.

Pour la tête de liste LO, qui participe pour la troisième fois à des élections régionales, "le "quoi qu'il en coûte", il n'a pas protégé les travailleurs. Il n'a pas empêché les licenciements. Il n'a pas empêché que les cadences augmentent dans les entreprises. Il n'a pas empêché que les travailleurs se fassent voler leurs congés." Une interview à retrouver en vidéo ci-dessus.