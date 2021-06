VIDEO - Régionales 2021 : revivez le débat entre les candidats au deuxième tour en Centre-Val de Loire

Avant le deuxième tour des élections régionales qui se tiendra ce dimanche 27 juin, France 3 et France Bleu se mobilisent et proposaient un débat entre les quatre candidats encore en lice ce jeudi 24 juin. Retrouvez l'intégralité de ces échanges en image.

A trois jours du deuxième tour et après un premier tour qui a été marqué par une abstention record, France Bleu et France 3 se mobilisaient ce jeudi 24 juin pour un débat d'entre-deux tours en Centre-Val de Loire. Pendant une heure, les quatre candidats encore en lice, François Bonneau (PS/PC), Marc Fesneau (LREM/MoDem), Nicolas Forissier (LR/UDI/Centristes) et Aleksandar Nikolic (RN) ont été interrogés sur leurs priorités pour le prochain mandat au conseil régional.

Le débat entre les quatre candidats au deuxième tour

Regardez l'intégralité du débat animé par Rébecca Benbourek et Franck Leroy avec Antoine Denéchère en duplex de France Bleu Orléans. Les candidats ont évoqué plusieurs sujets : les scores et les alliances, la santé, la sécurité et la relance économique.

Les résultats du premier tour des élections régionales en Centre-Val de Loire :

La carte des résultats du premier tour des élections régionales en Centre-Val de Loire :