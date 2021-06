VIDEO - Régionales 2021 : revivez le débat entre une partie des candidats en Centre-Val de Loire

A moins de deux semaines des élections régionales, France 3 et France Bleu se mobilisent pour la campagne et vous proposent un débat entre différents candidats diffusé ce mercredi depuis l’hôtel de Région. Retrouvez l'intégralité de ces échanges en image.

En direct de l'hôtel de Région à Orléans, France 3 Centre-Val de Loire et France Bleu ont reçu ce mercredi cinq des candidats au scrutin régional des 20 et 27 juin prochain pour un débat. Sont présents autour de la table, François Bonneau (PS/PC), Marc Fesneau (LREM/MoDem), Nicolas Forissier (LR/UDI/Centristes) et Charles Fournier (EELV/LFI) et Aleksandar Nikolic (RN).

Revivez le débat entre les cinq candidats

Les candidats participeront à un nouveau débat ce vendredi 11 juin en direct sur les antennes de France Bleu Berry, France Bleu Orléans et France Bleu Touraine .