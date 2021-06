VIDÉO - Régionales 2021 : suivez le débat des candidats en Auvergne-Rhône-Alpes en direct

A 11 jours du premier tour des élections régionales, France Bleu, France 3 et Le Progrès se mobilisent et vous proposent un débat entre les différents candidats en Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi à partir de 21h05 depuis l'opéra de Clermont-Ferrand.

Ce mercredi 9 juin, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec France Bleu et Le Progrès, organisent un débat entre les têtes de liste pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. A partir de 21h05 en direct de l'opéra de Clermont-Ferrand, les candidats présents sont Bruno Bonnell (LREM), Cécile Cukierman (PC/LFI), Chantal Gomez (LO), Fabienne Grébert (EELV), Andréa Kotarac (RN), Najat Vallaud-Belkacem (PS), et Laurent Wauquiez (LR), le président sortant.

Les deux autres candidats, Shella Gill (sans étiquette, "Union essentielle") et Farid Omeir (UDMF, "Agir pour ne plus subir") seront interviewés dans l'émission.

