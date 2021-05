VIDÉO - Régionales : "La sécurité est une priorité", selon Aleksandar Nikolic, le candidat du RN

France Bleu vous fait vivre la campagne des élections régionales. Sept listes sont candidats pour prendre la tête de la région Centre-Val-de-Loire. Ce lundi 31 mai, c'est au tour d'Aleksandar Nikolic, la tête de liste du Rassemblement national, d'être notre invité. Âgé de 34 ans, conseiller municipal de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) qui compte 4.000 habitants, il estime que ce n'est pas un handicap de ne pas être aussi connu que ses concurrents. "La politique, ce n'est pas de la télé-réalité, estime-t-il. Je ne suis pas dans une guéguerre d'égo et dans une comparaison avec d'autres".

"Ce qui m'intéresse, c'est de développer le projet qui me semble le plus à même de relancer notre région après 23 ans de gestion socialiste et de le faire connaître", poursuit-il, expliquant qu'il souhaite "améliorer la vie des gens, tourner notre territoire vers l'avenir tout en garantissant plus de sécurité, une santé à proximité, développer le territoire numériquement et créer de l'emploi à proximité".

D'après un sondage Ipsos / Sopra-Steria, réalisé pour France Bleu et France 3, la liste du Rassemblement national arriverait en tête au premier tour, avec 28% des intentions de vote. "Il y a une dynamique nationale autour du RN. Ce sondage confirme qu'on représente la seule alternative face à la gauche", estime Aleksandar Nikolic.

En tête des sondages au premier tour

"Il y a beaucoup de maux qui touchent notre région, notamment l'Indre, poursuit le candidat. Concernant la sécurité, il y a eu plus de 16% d'augmentation des violences volontaires en zone gendarmerie en 2020, malgré deux confinements. C'est un phénomène nouveau, cela montre qu'il y a plus d'insécurité".

"C'est très inquiétant, ajoute-t-il, évoquant les tirs à la kalachnikov début mars à Châteauroux. Il y a une insécurité qui touche de plus en plus de gens. Ça doit être la première des libertés de pouvoir vivre en paix sans avoir peur pour soi-même et ses proches. La sécurité des habitants, c'est une priorité". Il propose de "financer du matériel pour les forces de l'ordre, en complément des communes par exemple", de "créer des unités d'intervention autour des lycées parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de violences et de trafic de drogue".