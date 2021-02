VIDÉO - Régionales en Centre-Val de Loire : le parti communiste "espère rassembler largement la gauche"

Sylvie Dubois, adjointe au maire de Saran près d'Orléans, est, depuis janvier, la cheffe de file du PCF pour les prochaines régionales en juin 2021. Elle est venue présenter et défendre sa candidature, ce vendredi sur France Bleu Orléans, en direct.

L'élue communiste veut "tout faire" et "espère le rassemblement le plus marge possible des forces de gauche," indiquant que le PCF parle avec l'actuel président, François Bonneau (PS), mais aussi les écologistes d'EELV (dont le chef de file est Charles Fournier) et la France insoumise (dont la cheffe de file est l'orléanaise Karin Fischer).