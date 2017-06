VIDÉO - Relations avec les médias : Édouard Philippe rappelle à François Bayrou son devoir "d'exemplarité"

Le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé François Bayrou à l'ordre, ce mardi. Le ministre de la Justice est accusé de "pression" sur Radio France, alors que des journalistes enquêtaient sur les assistants parlementaires du MoDem.

Le Premier ministre Édouard Philippe a estimé mardi matin sur franceinfo que le coup de téléphone passé par François Bayrou à Radio France n'était pas une bonne pratique. Le ministre de la Justice est accusé d'avoir appelé l'un des responsables de Radio France pour exprimer son mécontentement à propos d'une enquête journalistique en cours sur le MoDem.

"Le truc est assez simple : quand on est ministre on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen", a estimé Édouard Philippe.

"Je comprends parfaitement que l'homme François Bayrou ait été agacé peut-être (...) par la façon dont les questions étaient posées, avec beaucoup de pression probablement, sur des gens qui ne s'y attendaient pas", a ajouté le chef du gouvernement, avant d'ajouter : "Il se trouve que, quand on est ministre, on n'est plus simplement un homme animé par ses passions ou sa mauvaise humeur, ou par son indignation".

Bayrou confirme le coup de téléphone et dénonce les méthodes d'enquête

François Bayrou a confirmé à l'AFP avoir appelé Radio France en tant que "citoyen", estimant que cela n'avait "rien à voir" avec sa fonction. Cet appel est intervenu mercredi, quelques heures avant la diffusion d'une enquête sur les emplois d'assistants parlementaires de son part au Parlement européen. Une affaire qui porte sur des soupçons d'emplois fictifs, et sur laquelle la justice a également lancé des investigations.

"Il explique qu'il voit passer dans son bureau des salariés qui pleurent" - Jacques Monin, directeur des enquêtes à Radio France

Le directeur des enquêtes et de l'investigation de Radio France, Jacques Monin, a de son côté dénoncé une "pression". Il raconte avoir reçu un coup de téléphone du garde des Sceaux, mercredi 7 juin dans l'après-midi. "Il s'est plaint auprès de moi en expliquant que des journalistes de la direction de l'investigation auraient des méthodes inquisitrices, qu'ils jetteraient le soupçon sur des salariés du MoDem en les interrogeant de manière abusive. Il explique qu'il voit passer dans son bureau des salariés qui pleurent, et qu'il se doit de les protéger...", avait-il précisé à franceinfo.

Dominique Pradalié, la secrétaire nationale du SNJ et premier syndicat chez les journalistes, a évoqué une "petite affaire d'Etat".