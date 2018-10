Emmanuel Macron a assuré mardi qu'il n'y aura "ni tournant ni changement de cap" de sa politique et que sa "volonté d'action" sera "plus forte encore" après le remaniement gouvernemental.

"Ce dont vous pouvez être sûrs est que ma volonté d'action, qui n'a rien perdu de son intensité" est "aujourd'hui plus forte encore", a-t-il déclaré dans une allocution de 12 minutes pré-enregistrée et diffusée à la télévision à 20h00.

Allocution d'Emmanuel Macron : "Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique" pic.twitter.com/5Co2PCY38y — franceinfo (@franceinfo) October 16, 2018

L'équipe gouvernementale remaniée qui compte huit nouveaux membres est censée apporter un "second souffle" au quinquennat après un été et une rentrée chaotiques. "J'entends les critiques", a assuré le chef de l'Etat ce mardi soir. "Je sais qu'il y a de l'impatience - et je la partage. Progressivement, votre quotidien va s'améliorer car nous nous sommes attaqués à la racine des problèmes" a-t-il ajouté.

En chute dans les sondages depuis l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot, le président de la République n'a eu depuis le début de son quinquennat que rarement recours à des allocutions télé enregistrées, dont ses vœux aux Français en fin d'année.

