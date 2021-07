VIDÉO - Renaud Muselier réélu à la tête de la Région PACA

Sans surprise, Renaud Muselier a été réélu à la présidence de la Région PACA ce vendredi matin. Il a recueilli 84 suffrages sur 123, soit 100% des élus de sa majorité d'union de la droite associée à LREM. Les 39 votes blancs correspondent aux 39 conseillers élus sur les listes du RN. Après une âpre bataille électorale face au candidat du Rassemblement national Thierry Mariani, qu'il a jugée "difficile physiquement, moralement, politiquement, humainement", le président sortant a promis au passage d'associer étroitement la gauche à sa gouvernance.

Des promesses à la gauche

"Ma responsabilité est immense", a lancé Renaud Muselier, entouré des maires de Nice et de Toulon, Christian Estrosi et Hubert Falco, et de la nouvelle présidente du Vaucluse Dominique Santoni, dans une région où, désormais, les six départements sont aux mains de la droite.

"Je veux remercier pour son sens des responsabilités Jean-Laurent Félizia", le candidat de l'union de la gauche et des écologistes qui s'était retiré au profit de la liste Muselier au lendemain du premier tour des élections régionales, après avoir laissé entendre qu'il se maintiendrait pour que la gauche soit représentée dans l'hémicycle régional ces six prochaines années. Renaud Muselier a promis d'associer Jean-Laurent Félizia et Jean-Marc Governatori (le candidat de Cap écologie qui avait également appelé à voter pour lui entre les deux tours) au "gouvernage" (sic) de la région. "J'en fais le serment solennel" a insisté le président de la Région.

Si les sondages le donnaient au coude-à-coude avec l'extrême droite menée par Thierry Mariani, lui même ancien LR, Renaud Muselier l'avait finalement emporté confortablement avec 57,3% des suffrages au second tour. Un résultat entaché cependant par une abstention massive (63,2%) : au final il n'a été élu que par 704.431 voix, sur 3,5 millions de personnes inscrites dans la région sur les listes électorales.