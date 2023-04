VIDÉO - Retraites : interpellée par une auditrice, Élisabeth Borne assume "tout à fait cette réforme"

En visite dans l'Indre ce vendredi pour parler services publics, Élisabeth Borne s'est exprimée pour la première fois lors d'une interview depuis la promulgation de la réforme des retraites . La Première ministre était l'invitée de l'émission Ma France sur France Bleu et a balayé toute une série de sujets comme les prix de l'énergie, les transports, mais aussi la très controversée réforme des retraites. La cheffe du gouvernement a notamment été interpellée par Nicole, auditrice d'Issoudun (Indre) : "Vous restez pour moi une énigme. J'aurais aimé savoir quels ont été vos états d'âme, quand on se dit de gauche, pour devoir faire la promotion d'une telle réforme des retraites". "J'assume tout à fait cette réforme" lui a répondu la Première ministre, un temps proche du Parti socialiste qui a ensuite pris sa carte à La République en Marche (aujourd'hui Renaissance).

Élisabeth Borne rappelle la nécessité de la réforme

En guise de réponse, Élisabeth Borne a de nouveau rappelé le contexte de la réforme et donc sa nécessité selon le gouvernement : "il y a de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de retraités" tout en regrettant que ce constat n'ait pas été partagé par les Français et les syndicats opposés au texte. "Quand on est parti d'une situation où dans les années 80, on avait trois actifs par retraité [...] On est aujourd'hui à 1,7 et qu'on sera demain à 1,5, on voit bien que dans un système dans lequel les actifs doivent financer des pensions, c'est une véritable difficulté". Élisabeth Borne a aussi indiqué "qu'il y avait eu des concertations sur cette réforme tout au long de l'automne" et plus précisément sur "les métiers, de l'usure professionnelle et de ceux qui ont travaillé tôt".

"Une belle langue de bois"

Agacée et pas satisfaite par la réponse d'Élisabeth Borne, Nicole a dénoncé la "belle langue de bois" de la Première ministre. "Elle ne répond pas à ma question sur le fait qu'elle est une femme de gauche". "J'assume Madame" a répondu rapidement Élisabeth Borne, qui a longtemps travaillé auprès d'élus socialistes comme Ségolène Royal. "Venant d'où je viens qu'il est nécessaire de préserver notre système de retraite par répartition, que ça suppose que les Français qui le peuvent [...] travaillent progressivement plus longtemps".

La cheffe du gouvernement a rappelé que l'exécutif "a tenu à prendre en compte les situations particulières qui font qu'un certain nombre de nos compatriotes ne doivent pas, ne peuvent pas travailler plus longtemps". Élisabeth Borne faisait notamment référence aux salariés disposant de carrières longues. "Vous savez, je pense que c'est la première fois qu'on fait une réforme des retraites dans laquelle un tiers de l'argent qui est dégagé par la réforme est réinvesti pour tenir compte des situations particulières" a-t-elle également justifié. Selon elle, "quatre Français sur dix ne vont pas jusqu'à 64 ans".

Relancée sur "la méthode" du gouvernement et du chef de l'État ainsi que "sur le climat social" tendu dans le pays, Élisabeth Borne a assuré "qu'elle ne peut pas [se] satisfaire de la façon dont cette réforme est reçue". La Première ministre souhaite également "pouvoir rapidement reprendre les discussions avec les organisations syndicales et patronales" car plusieurs dossiers restent sur la table : "on va investir, comme on ne l'a jamais fait, dans la prévention de l'usure professionnelle. 1 milliard d'euros pour prévenir l'usure professionnelle. C'est aux partenaires sociaux de définir les métiers qui peuvent en bénéficier".