VIDÉOS - Réforme des retraites : un député LFI traite Olivier Dussopt d'"assassin" puis présente ses excuses

Les débats sont toujours très tendus à l'Assemblée nationale entre les représentants de la majorité et les opposants à la réforme des retraites. C'est dans ce contexte qu'un député insoumis a insulté le ministre du Travail Olivier Dussopt dans l'hémicycle. Aurélien Saintoul a traité le ministre "d'imposteur" et "d'assassin" alors qu'il évoquait les accidents du travail et la suppression des CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) par le gouvernement. Il lui a reproché d'avoir "menti" sur le nombre de morts au travail.

La séance a dû être suspendue pendant plusieurs minutes après des huées sur les bancs de l'Assemblée. Le député insoumis s'est ensuite excusé. Il a écopé d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.

L'examen du projet de loi a pris beaucoup de retard, notamment en raison d'un nombre important d'amendements déposés par la Nupes . Le gouvernement accuse la coalition de gauche de faire de l'obstruction.

Le député s'excuse

Au retour des députés dans l'hémicycle, le président du groupe communiste André Chassaigne s'est exprimé : "Je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus", a-t-il dit sous les applaudissements se disant "blessé", "humilié" par de "tels propos". "Si on pouvait se rappeler juste une chose : c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires, on éviterait d'en arriver à de telles extrémités" a ajouté Marine Le Pen.

Le député Aurélien Saintoul s'est ensuite excusé devant la représentation nationale, reconnaissant avoir "commis une erreur". "J'ai eu des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés.", a-t-il expliqué. Olivier Dussopt a déclaré entendre les excuses mais "ne pardonne pas" en ajoutant que "Ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent de reprendre le débat".

Sur Twitter, la Première ministre Elisabeth Borne a souligné que "l'Assemblée nationale doit être le lieu du débat, pas celui des injures. Ceux qui insultent ne sont pas à la hauteur des Français qui les ont élus ni du débat démocratique qu'ils attendent", a-t-elle dénoncé.

Aurélien Saintoul a écopé d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, c'est la deuxième sanction possible à l'Assemblée sur une échelle de quatre. Il est privé du quart de son indemnité de mandat pendant un mois.

"C'est indigne d'un député"

Les réactions ne se sont pas faites attendre au Palais Bourbon quelques minutes après la suspension de séance. La députée RN Caroline Parmentier a jugé "indigne d'un député de traiter un ministre d'assassin". Elle a également dénoncé "l'escalade de la Nupes". "J'ai vu Olivier Dussopt sortir choqué et en colère" a-t-elle ajouté. "On ne peut pas directement taxer le ministre du Travail d'assassin" a abondé le député socialiste Olivier Faure, de la Nupes.

"J'espère qu'il y aura une sanction", a déclaré le président du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marleix. "Rien ne justifie la violence" a-t-il ajouté, de retour dans l'hémicycle. Sur les bancs de l'Assemblée, le député Horizons Laurent Marcangeli a apporté sous soutien au ministre Olivier Dussopt.

Un député exclu vendredi pour quinze jours

Cette sortie du député Aurélien Saintoul intervient quelques jours après l'exclusion de son collègue Thomas Portes . Vendredi, le député de Seine-Saint-Denis avait refusé de s'excuser après un tweet polémique. Sur une photo, on le voyait le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre Oliuvier Dussopt. Thomas Portes a écopé de la plus lourde sanction à l'Assemblée, la censure avec exclusion temporaire, qui prévoit une exclusion du député pendant 15 jours et la retenue de la moitié de son indemnité pour deux mois.