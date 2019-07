VIDÉO - Passation de pouvoir : François de Rugy reconnaît une "erreur regrettée et payée au prix le plus cruel"

Ce mercredi, François de Rugy a quitté son ministère de la Transition Écologique pour laisser sa place à Elisabeth Borne. Dans un discours à la fois politique et personnel, il évoque une "erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel".