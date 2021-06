VIDÉO - Le débat des candidats aux Départementales 2021 dans l'Allier

Alors que le premier tour des élections départementales a lieu ce dimanche 20 juin, France Bleu Pays d’Auvergne, France 3 Auvergne et la Montagne réunissent cinq candidats pour débattre de leur programme pour l'Allier, un département où les forces politiques sont au coude à coude.

Un scrutin serré

En effet, il n'y avait qu'un canton d'écart en faveur de la majorité de droite lors du dernier scrutin en 2015, et un seul canton d'écart également six ans plus tôt, cette fois-ci en faveur de la gauche. La majorité pourrait donc basculer lors de ces élections 2021, et chaque camp tente donc de mobiliser ses électeurs potentiels au maximum dès le premier tour, et ce d'autant plus que tous les acteurs s'attendent à une abstention record.

La droite et la gauche partent donc unies pour ce premier tour pour ne pas disperser les voix, à quelques exceptions. A Montluçon par exemple où la France insoumise présente des candidats, mais aussi sur les cantons de Dompierre, Gannat et Lapalisse où il y aura trois binômes en lice ou encore à Moulins et à Montluçon où LREM présente aussi des candidats. Dans 10 cantons sur 19, le premier tour se présentera comme un duel droite-gauche et les comptes s'annoncent très serrés ce dimanche au dépouillement.

Regardez l'intégralité du débat

Le débat réunissait cinq candidats aux élections départementales dans l’Allier : Claude Riboulet (UDI), Véronique Pouzadoux (DVD), César Boujon (RN), Marie-Françoise Lacarin (PC) et Arnaud Petelet-Valero (EELV).