VIDÉO - Revivez le débat des Départementales 2021 dans l'Indre

Alors que le premier tour des élections départementales se tient ce dimanche 20 juin, France Bleu Orléans et France 3 Centre-Val de Loire vous proposent un débat entre les différents courants en lice pour ce scrutin dans l'Indre

Le premier tour des élections départementales, c'est ce dimanche et à cette occasion France Bleu Berry et France 3 Centre-Val de Loire organisaient ce mercredi un débat entre plusieurs candidats au scrutin dans l'Indre. Cinq candidats étaient présents, François Avisseau (Parti socialiste), Marc Fleuret (Union de la droite), Antoine Léaument (La France insoumise), Dominique Viard (Europe-écologie les verts) et Mylène Wunsch (Rassemblement national).

Le débat des candidats dans l'Indre

Parmi les grands thèmes évoqués dans ce débat sur les enjeux du scrutin dans l'Indre, la solidarité et les services publics, l'accès aux soins et l'attractivité du territoire.

Revivez le débat en intégralité grâce à nos confrères de France 3 Centre-Val de Loire :