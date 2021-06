VIDÉO - Revivez le débat des Départementales 2021 dans le Cantal

Les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochain, France Bleu Pays d’Auvergne, France 3 Auvergne et la Montagne organisent plusieurs débats pour confronter les candidats, retour sur celui concernant le scrutin dans le Cantal. Dans le département, le président sortant Bruno Faure devrait être reconduit à la tête de l’assemblée, la majorité de droite et du centre ayant fait alliance dans le avec le ROC (Rassemblement et ouverture pour le Cantal), un mouvement local, elle n'aura pas d'adversaire à droite dans 4 des 15 cantons. Le rassemblement national ne présente lui aucun candidat dans le Cantal.

A gauche l’union est à géométrie variable, affichée dans 12 cantons, elle ne l’est pas dans les trois cantons d'Aurillac où les socialistes et leurs alliés d'un côté, et les communistes de l'autre, ont chacun leurs candidats. Dans le canton d'Aurillac 2, le scrutin aura un air de revanche des municipales entre le maire socialiste Pierre Mathonier et son opposant Jean-Antoine Moins.

Revivez le débat en images

Ce débat organisé ce lundi rassemblait cinq candidats aux élections départementales dans le Cantal : Bruno Faure (LR), Céline Charriaud (SE), Pierre Mathonier (PS), Alain Calmette (En Marche) et Sébastien Prat (PCF).

