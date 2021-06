VIDEO- Revivez le débat des Départementales 2021 dans le Cher

Alors que le premier tour des élections départementales aura lieu le 20 juin prochain, France Bleu Berry et France 3 Centre-Val de Loire vous proposent un débat entre les différents courant en lice pour ce scrutin, à commencer par les candidats dans le Cher ce lundi.

Les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochain, France Bleu Berry et France 3 Centre-Val de Loire organisaient ce lundi soir un débat sur les enjeux avec Véronique Fenoll (LR) pour la majorité de droite sortante, Hugo Lefelle pour le Parti socialiste et Jean-René Coueille du Rassemblement national.

Le débat des candidats dans le Cher

Parmi les sujets évoqués lors de ce débat, le maintien des services publics, les enjeux démographiques, la désertification médicale et l'environnement, revivez l'intégralité du débat en vidéo.

Le 16 juin prochain, un autre débat se tiendra sur les enjeux des élections départementales dans l'Indre, un débat entre les candidats aux élections régionales est lui prévu le 11 juin de 18h10 à 19h.