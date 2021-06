VIDEO- Revivez le débat des Départementales 2021 dans le Loiret

Alors que le premier tour des élections départementales se tient ce dimanche 20 juin, France Bleu Orléans et France 3 Centre-Val de Loire vous proposent un débat entre les différents courants en lice pour ce scrutin dans le Loiret.

Le premier tour des élections départementales c'est ce dimanche et à cette occasion France Bleu Orléans et France 3 Centre-Val de Loire organisaient ce mercredi un débat entre plusieurs candidats au scrutin dans le Loiret. Cinq candidats étaient autour de la table pour évoquer leur programme, Marc Gaudet (Divers Droite), Cyril Hemardinquer (Rassemblement National), Guillaume Guerré (Loiret Écologie solidaire), Claire Fradot (La République en Marche) et Grégoire Chapuis (Parti Socialiste).

Parmi les thèmes abordés lors de ce débat, La déviation de Jargeau, le RSA pour les jeunes ou encore la protection de l'enfance.

Regardez l'intégralité du débat

