VIDEO- Revivez le débat des Départementales 2021 en Indre-et-Loire

Les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochain et à cette occasion France Bleu Touraine et France 3 Centre-Val de Loire organisent plusieurs débats. Ce lundi, pour l'Indre-et-Loire, cinq candidats ont répondu à nos questions sur les enjeux de ce scrutin ; le sortant Judicaël Osmond (Divers droite), Rémi Leveau (Divers gauche), Loïc Guilpain (LREM), Joseph Lozano (RN) et Pierre-François Pradier (EELV).

Les enjeux du scrutin départemental en Indre-et-Loire

Au cours de ce débat, plusieurs thématiques ont été abordées, à commencer par le volet social : le RSA, l'APA ou encore la crise Covid qui a coûté 13 millions d’euros à l’institution. Le social représente la moitié du budget du Conseil Départemental soit 330 millions d’euros. Il a également été question des mineurs étrangers, des enjeux routiers avec le retour au 90 km/h et l'aménagement des axes dangereux, d'éducation avec la gestion des collèges qui représente un budget de 11,3 millions.

Au cœur de cette campagne également, la désertification rurale et la démographie médicale puisque dans la moitié de la surface du département, il n’y a pas de médecins spécialistes ou encore le tourisme avec la gestion de huit sites touristiques par le département, revivez l'intégralité du débat en vidéo.

