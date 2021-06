VIDÉO - Revivez le débat des Départementales 2021 pour la Haute-Loire

Les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin prochain, France Bleu Pays d’Auvergne, France 3 Auvergne et la Montagne organisent plusieurs débats pour confronter les candidats. Ce lundi, gros plan sur la Haute-Loire. Dans le département, la droite et le centre, qui étaient à la tête de la majorité départementale sortante, partent unis pour cette élection. Ils sont d’ailleurs assurés de remporter cinq cantons dans lesquels ils sont les seuls à présenter des candidats.

Dans la plupart des autres cantons le scrutin opposera deux binômes de candidats, dont un seul du Rassemblement national, sur le canton d'Aurec-sur-Loire. Il y aura enfin une triangulaire dans un seul canton, celui des Gorges de l'Allier – Gévaudan dans le secteur de Langeac et du Haut-Allier. Marie-Agnès Petit, l'actuelle vice-présidente du conseil départemental chargée du tourisme, est favorite pour la présidence, elle serait la première femme élue à ce poste.

Revivez le débat en images

Un débat mené par Cyrille Genet de France 3 Auvergne, Emmanuel Moreau de France Bleu Pays d'Auvergne et Christophe Darne, le rédacteur en chef du quotidien l'Eveil pour questionner quatre candidats : Guy Chapelle (Union de la gauche et écologistes - Canton du Plateau du Haut-Velay granitique, Nicole Chassin (Union de la gauche - Canton de Sainte-Florine), Marie-Agnès Petit (LR - Canton Plateau du Haut-Velay granitique) et Michel Chapuis (Union de la droite et du centre - Canton Le Puy 1).