VIDÉO - Saint-Nazaire : une ancienne déportée fait sortir le Front national d'une commémoration

Dimanche à Saint Nazaire, l'ancienne déportée âgée de 93 ans, Christiane Cabalé a demandé à des représentants de quitter la salle de la mairie où se tenait la réception en hommage aux déportés. Elle considère leur présence comme "une insulte".

Le geste de Christiane Cabalé ce dimanche en mairie de Saint-Nazaire n'est pas passé inaperçu à l'occasion de la cérémonie en hommage aux héros et victimes de la Déportation. L'ancienne déportée du camp de Ravensbrück a sommé deux représentants du Front national de quitter la salle.

Une insulte à tous mes amis qui sont morts dans les camps" - Christiane Cabalé, ancienne déportée

"C'est une insulte à tous mes amis qui sont morts dans les camps, qui ont été broyés, non seulement par le travail mais par l'horreur des fours crématoires et tous ceux qui sont morts en route, c'est une insulte et ça c'est impardonnable, c'est plus qu'insupportable", estime Christiane Cabalé.

A quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, la vieille dame considère qu'il faut tout faire pour battre le Front national : "Ce serait une catastrophe et même si certains ont des reproches à faire, voter Marine Le Pen reviendrait à sanctionner la République, on n'a pas le droit".