VIDÉO - "Si on veut exister, il faudra une union" pour Xavier Garcia, patron du PS dans les Alpes-Maritimes

Les élections européennes se profilent. On continue notre tour d'horizon des partis engagés, avec ce matin le Parti socialiste. Il est rangé derrière la liste de Raphael Glucksman pour le mouvement "Place Publique". C'est la liste la plus "europhile" de l'échiquier. Xavier Garcia, président de la fédération PS des Alpes-Maritimes, assume d’être à contre-courant du climat "eurosceptique" actuel.

"On veut accélérer les réformes au niveau européen pour la transition écologique et l'Europe sociale, c'est la solution. Vous savez, l'Europe on la brocarde ,mais quand ça ne marche pas c'est souvent la faute des états qui bloquent par simple intérêt national." Xavier Garcia