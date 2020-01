Sonia Krimi, la députée LREM de Cherbourg et candidate aux municipales prise à partie par des manifestants anti-réforme des retraites ce mardi soir lors d'une réunion publique à Cherbourg.

VIDEO : Sonia Krimi, députée LREM et candidate aux municipales, chahutée ce mardi soir à Cherbourg

Cherbourg, France

La trêve des confiseurs est belle et bien derrière nous. Cette semaine, la bataille autour de la réforme des retraites et la bataille des municipales reprennent leurs droits. Et quand elles se télescopent, comme ce mardi soir à Cherbourg, ça peut faire des étincelles.

La candidate à la mairie Sonia Krimi en a fait l'expérience, elle a été chahuté alors qu'elle comptait partager la galette avec ses proches et soutiens hier lors d'une petite réunion publique dans la salle des fêtes. Une petite centaine de syndicalistes et de citoyens opposés à la réforme des retraites est venue lui rappeler son appartenance à la majorité présidentielle accusée de vouloir priver les citoyens d'une retraite méritée.

Pas toujours facile de faire campagne quand on est la candidate soutenue par LREM. Ce sont finalement les policiers qui sont intervenus pour déloger les manifestants et permettre la tenue de la soirée politique.