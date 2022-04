Présidentielle : joie et prudence chez les militants d'Emmanuel Macron à Montpellier

Soulagement et prudence chez les militants d'Emmanuel Macron à Montpellier

Les pronostics vont bon train avant 20 heures. Mais à l'heure du verdict, un silence religieux gagne ce bar du centre-ville de Montpellier, où sont réunis une cinquantaine de soutiens d'Emmanuel Macron. Quand le visage du président-candidat arrive en tête, devant Marine Le Pen, c'est l'effusion de joie.

Aux premières loges, Caroline Clavel en tremble : "Je suis soulagée. Maintenant il va falloir tout donner pendant quinze jours." Pour la porte-parole des Jeunes avec Macron dans l'Hérault, le duel du second tour est un choix aux antipodes : "C'est soi on a une France de puissance, une France de paix, ou alors une France des extrêmes."

4 points d'avance sur Marine Le Pen

Ce relâchement des soutiens d'Emmanuel Macron s'explique par le rapprochement soudain des intentions de vote avec la candidate du Rassemblement national au cours des derniers jours de campagne. Certains instituts de sondages les donnaient même au "coude à coude". A la sortie des urnes, le chef de l'État profite d'une avance de 4 points sur sa rivale. Un capital de voix qu'il va falloir accroitre pour l'emporter explique-t-on chez les militants.

Pour la députée de l'Hérault, Patricia Mirallès, il faut dès à présent prendre en compte les bons résultats enregistrés par l'extrême droite. "Il faut rester humble par rapport à ces résultats. C'est à nous de convaincre et d'expliquer que nous sommes en danger si Marine Le Pen prend, demain, la présidence de l'Europe."

Intensifier la campagne

Reste donc à "convaincre" durant l'entre-deux tours. La tâche sera plus périlleuse dans l'Hérault qu'au niveau national puisqu'Emmanuel Macron est arrivé troisième dans notre département, derrière Marine Le Pen (Rassemblement national) et Jean-Luc Mélenchon (Union populaire).

Convaincre, c'est sortir du "c'est gagné d'avance" et faire valoir le bilan selon François David, le fondateur de l'antenne d'En Marche à Pézenas en 2016 : "Ce qui est difficile pour nous c'est qu'il y a un certain nombre de mesures prises par le gouvernement ces cinq dernières années qui ont été inaudibles. Par exemple, le reste à charge zéro sur les lunettes, ce sont des choses qui ont été vite noyées dans l'actualité et les gens ont oublié que ça c'est passé."

