VIDEO - Stationnement, sécurité, PS: le maire de Metz passe au gril des petits déjeuners de France Bleu Lorraine

Invité des petits déjeuners de France Bleu Lorraine ce lundi matin, Dominique Gros s'est exprimé sur de nombreux dossiers messins. Il a également répondu en direct aux questions des auditeurs.

Après le maire de Thionville, Pierre Cuny, le 11 octobre dernier, le maire PS de Metz, Dominique Gros, était ce lundi matin l'invité des petits déjeuners de France Bleu Lorraine. Entré en fonction il y a neuf ans, il achèvera son 2e mandat en 2020 et ne souhaite pas se représenter.

Police municipale armée: "Deux policiers ivres en service, c'est extrêmement choquant"

A cinq jours de l'ouverture des marché de Noël de Metz, Dominique Gros se dit serein face à la menace terroriste: "Nous travaillons à la fois pour assurer la sécurité et pour ne pas empêcher les gens de vivre. Ce qui m'importe, c'est que nos marchés de Noël aient lieu parce que la grande victoire des terroristes serait de nous empêcher de vivre".

Dominique Gros dit ne pas regretter d'avoir armé la police municipale après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, mais sur les policiers municipaux retrouvés ivres en service fin septembre à Metz, le maire de Metz estime que "c'est extrêmement choquant, ils seront durement sanctionnés".

Stationnement payant: "Le véhicule LAPI pourra transmettre les infractions pour verbalisation, c'est une possibilité"'

Sur la suppression de 1.800 places gratuites de stationnement à Metz, Dominique Gros rappelle qu'il y a une heure de parking gratuit autour de la cathédrale et une demi-heure gratuite près de la gare. Sur la société Indigo délégataire de la gestion du stationnement, son véhicule de lecture automatique des plaques d'immatriculation vérifiera si un automobiliste est en règle et cette information pourra être transmise pour verbalisation. Mais "ce n'est pas encore le cas, c'est une possibilité ouverte", précise Dominique Gros.

J'ai voté Emmanuel Macron au 1er tour de la présidentielle mais je suis toujours socialiste"

"J'ai voté pour Emmanuel Macron au 1er tour de la Présidentielle", nous a avoué Dominique Gros ce lundi matin, même s'il avait apporté son parrainage au candidat PS Benoit Hamon. Sur l'avenir du Parti socialiste? "Je suis toujours socialiste, je reste un homme de gauche et fier de l'être". Et sur Emmanuel Macron? "On voit déjà les ambigüités d'Emmanuel Macron. L'argent est redistribué aux plus riches".

Vente de l'immeuble place de la Comédie: "Il n'y a pas de conflit d'intérêt"

Sur le dossier du projet de vente de l'immeuble Place de la Comédie, un acheteur potentiel est co-actionnaire du fils de Dominique Gros dans une entreprise au Luxembourg mais pour le maire de Metz: "Il n'y a pas de conflit d'intérêt!"

Ouverture du centre commercial Muse: "Complémentarité plus que concurrence"

Le 22 novembre prochain doit ouvrir le centre commercial Muse dans le quartier de l'amphithéâtre avec 112 boutiques. Les commerçants du centre-ville vont-ils pâtir de cette concurrence à leur porte? "L'idée est davantage d'avoir des enseignes différentes et qu'on soit dans la complémentarité plutôt que dans la concurrence. Ce projet doit renforcer l'attractivité commerciale de Metz".

Dominique Gros répond aux auditeurs de France Bleu Lorraine

Dans le cadre des petits déjeuners de France Bleu Lorraine, les auditeurs de France Bleu Lorraine ont pu poser directement leurs questions en direct au maire de Metz ce lundi matin entre 8h20 à 8h30.