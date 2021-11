VIDÉO - Succession à la présidence de l'AMF : François Baroin dénonce "les règlements de comptes dérisoires"

Le 103e congrès des maires s'est ouvert ce mardi à Paris, et doit durer jusqu'à jeudi. Les élus doivent notamment choisir le nouveau président de la très puissante Association des maires de France, qui succèdera à François Baroin, à cinq mois de l'élection présidentielle. A cette occasion, l'actuel président de l'AMF est l'invité de l'émission Ma France, avec Wendy Bouchard, ce mardi.

François Baroin réagit à la polémique entre David Lisnard et Renaud Muselier

Alors que le maire de Cannes, David Lisnard, est en lice pour succéder à François Baroin, Renaud Muselier, le président de la région PACA, a encouragé les maires de sa région à ne pas voter pour lui, le taclant sévèrement dans un courrier qui leur est adressé. François Baroin a réagi à cette polémique, en dénonçant des "règlements de comptes dérisoires".

L'AMF se doit d'être transpartisane, on laisse au vestiaire ses engagements militants

"L'AMF c'est une institution, c'est une vieille dame, qu'il faut protéger et respecter, a affirmé François Baroin. "C'est une vieille dame républicaine, qui est l'institution la plus originale et la plus merveilleuse. Elle se doit d'être transpartisane, on laisse au vestiaire ses engagements militants. Elle se doit d'être indépendante de tout pouvoir", a-t-il rappelé. "Vous croyez que c'était facile pour jacques Pélissard, mon prédécesseur, de s'opposer à Nicolas Sarkozy, alors qu'il était LR, au moment de la réforme de la taxe professionnelle? Vous croyez que c'était facile pour les socialistes de s'opposer à François Hollande sur les dotations ? Ils l'ont fait, avec beaucoup de courage, tout simplement parce qu'on n'a rien contre un pouvoir, mais on a tout pour la défense des communes, c'est ça l'enjeu", a-t-il souligné.

Les rivalités de personnes, les débats ou les règlements de compte, les mettre dans le débat national, je ne trouve pas que ce soit très bien

"Ensuite, ce sont les maires qui vont choisir", a-t-il dit. "On donne une indication, ça aurait été irresponsable de dire 'écoutez j'ai fait 7 ans, c'était super, maintenant je m'en lave les mains, débrouillez-vous. Non!' Il faut respecter l'ADN de l'institution, et cet ADN c'est le rassemblement politique et c'est l'indépendance absolue à l'égard de tout pouvoir" a-t-il insisté. "C'est ça qui permettra à un État d'avoir un partenaire fort, et c'est ce qui permettra à une institution comme la notre de pouvoir vivre. Ensuite, les rivalités de personnes, les débats ou les règlements de compte, les mettre dans le débat national, je ne trouve pas que ce soit très bien", a-t-il confié.

On est à quelques encablures de la présidentielle, donc les esprits et peut-être la testostérone commencent à se chauffer un peu

"Il ne fallait pas qu'il envoie ce courrier aux élus de sa région pour lui aussi donner une indication, Renaud Muselier, comme David Lisnard l'a fait au moment des régionales ?" l'a questionné Wendy Bouchard. "On est à quelques encablures de la présidentielle, donc les esprits et peut-être la testostérone commencent à se chauffer un peu, ça s'est possible", a répondu François Baroin. "Notre congrès devait se tenir l'an dernier", a-t-il rappelé, "et il n'a pas pu se tenir en raison du Covid. S'il s'était tenu l'an dernier, j'aurais pris la même décision, puisque ma décision était prise, de ne faire qu'n mandat à la tête de l'AMF. Y aurait pas eu les régionales, et donc y aurait peut être pas eu les règlements de compte personnels qui sont assez dérisoires, pour ne pas dire plus", a-t-il dit.

L'intégralité de l'entretien entre Wendy Bouchard et François Baroin

Une institution "assez extraordinaire" pour François Baroin

Lors de cet entretien, et après sept ans à la tête des maires de France, François Baroin a rendu hommage à une institution "assez extraordinaire". "Quand on rentre à l'AMF, on laisse au vestiaire ses engagements militants, on dépasse cette situation d'être un débatteur politique, on se met autour de la table", a-t-il confié. "Moi j'ai eu la chance de m'appuyer sur des équipes ou il y avait des socialistes, des communistes, des écologistes, des centristes, des LR évidemment et beaucoup de personnalités non inscrites, et on a essayé, pendant sept ans, de définir ce qu'était l'intérêt général de notre pays à travers la défense de nos communes. être à la tête d'un institution comme celle-ci est un immense honneur, peut-être l'un des plus grands honneurs de ma vie publique et politique, a-t-il reconnu.

Le maire est "celui qui répond le plus et le mieux à ce qu'on attend d'un responsabilité locale"

Aujourd'hui, "le maire est considéré comme l'élu, et de très très loin, qui le plus protecteur, le plus à l'écoute, 'à portée d'engueulade' comme le dit souvent Gérard Larcher (le président du Sénat, ndlr), et il a bien raison", car le maire est "tout simplement celui qui est le plus disponible et c'est qui répond le plus, et le mieux encore à ce qu'on attend d'un responsabilité locale", a-t-il dit. François Baroin a confié qu'il pensait avoir joué un rôle dans la reconnaissance de ce rôle des maires : "Je me suis beaucoup battu pour restaurer l'image des maires", a-t-il dit. "Je me suis beaucoup battu pour montrer ce que nous faisons, les circonstances ont également permis de comprendre a quel point nous étions fondamentaux dans le pacte social et dans la cohésion républicaine", a-t-il estimé.