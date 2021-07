VIDEO - Suivez en direct vendredi la réélection de Jean Rottner à la présidence du conseil régional Grand Est

Une nouvelle assemblée régionale se réunit ce vendredi à Metz : les 169 élus du scrutin des 20 et 27 juin dans le Grand Est se retrouvent dans l'hémicycle. Principal événement de cette séance : l'élection du président par les conseillers régionaux. Ce sera aussi le retour des écologistes et l'arrivée des élus de la majorité présidentielle. Les débats sont à suivre en direct dans cet article et sur le site de la région.

Le président sera nécessairement Jean Rottner, dont la liste LR-UDI est arrivée largement en tête du second tour et a remporté 94 sièges. Dans son discours, il ne manquera certainement pas d'afficher ses objectifs pour les six années à venir. Dans son intervention sur France Bleu lundi 29 juin, il se disait "pressé de mettre les mains dans le cambouis".

L'ordre du jour de la séance

Cinq points sont à l'ordre du jour de cette séance inaugurale à Metz :

Election du président

Discours du président nouvellement élu

Détermination de la composition de la Commission Permanente (c'est une assemblée composée du président, des vice-présidents et d’un certain nombre de conseillers régionaux. Tous les groupes politiques sont représentés. Elle met en pratique la politique régionale en décidant au cas par cas des dossiers concrets).

Election des membres de la Commission Permanente et des Vice-Présidents

Lecture et mise à disposition de la Charte de l’Elu

La physionomie du nouveau conseil régional

Retrouvez, liste par liste et département par département, les élus, nouveaux ou reconduits, du conseil régional du Grand Est

Liste menée par Jean Rottner (LR-UDI) : 94 sièges

Ardennes

Boris RAVIGNON

Pascale GAILLOT

Jean-Luc WARSMANN

Patricia SCHNEIDER

Guillaume MARÉCHAL

Virginie RODRIGUES

Aube

Marc SEBEYRAN

Isabelle HÉLIOT-COURONNE

Philippe BORDE

Annie DUCHÊNE

Maxence MEUNIER

Gaëlle DUPRÉ

Marne

Arnaud ROBINET

Béatrice MOREAU

Franck LEROY

Martine LIZOLA

Cédric CHEVALIER

Véronique MARCHET

Jacky DESBROSSE

Florence MARCOULT

Thibaut DUCHÊNE

Myriam RICARDE

Haute-Marne

Étienne MARASI

Sophie DELONG

Jean-Paul HASSELER

Marie-Gabrielle CHEVILLON

Meurthe-et-Moselle

Valérie DEBORD

François WERNER

Véronique GUILLOTIN

Henry LEMOINE

Anne LASSUS

Jean-François HUSSON

Sandrine GÉRARD

Fabrice CHARTREUX

Dominique RENAUD

Bruno MINUTIELLO

Meuse

Philippe MANGIN

Atissar HIBOUR

Franck MENONVILLE

Laëtitia HURLAIN

Moselle

François GROSDIDIER

Catherine BELRHITI

Alexandre CASSARO

Brigitte TORLOTING

Remy SADOCCO

Stéphanie KIS

Cédric GOUTH

Catherine BAILLOT

Marc ZINGRAFF

Véronique SCHMIT

Thierry HORY

Joëlle WEY

Jérôme END

Marie-Rose SARTOR

Bouabdellah TAHRI

Fabienne BEAUVAIS

Vosges

Daniel GREMILLET

Élisabeth DEL GENINI

David VALENCE

Manon DELIOT

Christophe NAEGELEN

Sylvie D'ALGUERRE

Patrick FLOQUET

Charline PRINCE

Collectivité européenne d'Alsace

Jean ROTTNER

Anne SANDER

Claude KERN

Denise BUHL

Bernard FISCHER

Odile UHLRICH-MALLET

Jacques CATTIN

Gabrielle BLOCH

Laurent FURST

Christèle WILLER

Claude STURNI

Angélique DIEUAIDE

Gilles FREMIOT

Christelle LEHRY

Thibaud PHILIPPS

Huguette ZELLERM

Michel ANDREU SANCHEZ

Marianne HORNY-GONIER

Christian DEBÈVE

Dyna PETER-OTT

Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

Irène WEISS

Guy-Dominique KENNEL

Pauline JUNG

Olivier SOHLER

Régine ALOIRD

Laurent WENDLINGER

Nadège HORNBECK

Thierry NICOLAS

Évelyne ISINGER

Liste menée par Laurent Jacobelli (RN) : 33 sièges

Ardennes

Aube

Laurent JACOBELLI

Angélique RANC

Marne

Baptiste PHILIPPO

Anne-Sophie FRIGOUT

Pascal ERRE

Haute-Marne

Frédéric FABRE

Meurthe-et-Moselle

Philippe MORENVILLIER

Muriel DI REZZE

Grégoire EURY

Patricia MELET

Meuse

Marc MAILFAIT

Moselle

Jean-Louis MASSON

Françoise GROLET

Kévin PFEFFER

Marie-Claude VOINÇON

Fabien ENGELMANN

Naïla HENNARD

Olivier BAUCHAT

Vosges

Sébastien HUMBERT

Aude BRASTENHOFER

Pierre FRANÇOIS

Collectivité européenne d'Alsace

Christian ZIMMERMANN

Hombeline DU PARC

Thierry HANS

Nathalie AUBERT

Jean-Claude BADER

Christelle RITZ

Jordan GUITTON

Marion WILHELM

Pascal TSCHAEN

Valérie ESCHENMANN

Laurent GNAEDIG

Liste menée par Eliane Romani (EELV-PS-PC) : 27 sièges

Ardennes

Christophe DUMONT

Aube

Ghislain WYSOCINSKI

Marne

Éric QUÉNARD

Ludivine PERARD

Haute-Marne

Alain CEDELLE

Meurthe-et-Moselle

Bertrand MASSON

Géraldine KRIN

Bora YILMAZ

Marie-Claire DONNEN

Hervé TILLARD

Meuse

Jessica LEROY

Moselle

Eliane ROMANI

Michael WEBER

Peggy MAZZERO

Jean-François SECONDÉ

Evelyne GAREAUX

Vosges

Lou NOIRCLERE

Sandra BLAISE

Collectivité européenne d'Alsace

Cecile GERMAIN-ECUER

Gerard SCHANN

Nadia Linda IBIEM

Armand MARX

Hülliya TURAN

Marcello ROTOLO

Caroline REYS

Laurent DREYFUS

Laure HAAG

Liste Klinkert (LREM-Modem) : 15 sièges

Marne

Meurthe-et-Moselle

Christophe CHOSEROT

Moselle

Isabelle RAUCH

Yves MULLER

Collectivité européenne d'Alsace