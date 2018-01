VIDEO - Suivez en direct le débat de la législative partielle dans la 1re circonscription du Territoire de Belfort

Par Blandine Costentin, France Bleu Belfort-Montbéliard

Six des dix candidats à la législative partielle dans la 1re circonscription du Territoire de Belfort sont les invités ce vendredi de France 3 Bourgogne Franche-Comté France Bleu Belfort Montbéliard et L'Est Républicain. Ce scrutin est un test électoral pour la nouvelle majorité.