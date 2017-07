VIDÉO - Suivez en direct le discours de politique générale d'Édouard Philippe à 15h

Après Emmanuel Macron lundi, c'est au tour d'Édouard Philippe de s'adresser aux députés. Il prononcera à 15h son discours de politique générale, développant les mesures notamment économiques et sociales à venir pour le gouvernement.

C'est une tradition à laquelle se plie chaque nouveau Premier ministre : ce mardi, Édouard Philippe prononce son premier discours de politique générale, à 15h à la tribune de l'Assemblée nationale. Au même moment, ce même discours sera lu aux sénateurs par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

VIDEO - Regardez le discours de politique générale en direct à partir de 15h avec Franceinfo:

Ce mardi matin, Édouard Philippe a, conformément aux usgaes, également rendu visite à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, et aux parlementaires du groupe La République en Marche (LREM). Cela fait plus d'un mois que l'ancien maire du Havre, nommé Premier ministre le 15 mai dernier, prépare ce discours.

Que peut-on attendre de ce discours ?

L'annonce d'un discours d'Emmanuel Macron devant les députés et les sénateurs au Congrès de Versailles avait laissé craindre que l'intervention du Premier ministre se retrouve vidée de son contenu. Mais lundi, le chef de l'Etat s'en est tenu à un discours centré sur les valeurs, sur l'international, et sur la réforme des institutions.

Les annonces d'Édouard Philippe devant les députés ce mardi devraient donc avoir un aspect beaucoup plus concret : "ce sera un discours de la méthode, un discours politique d'exécution : ce qu'on va faire, comment on peut le faire, et, ce qu'a déjà largement expliqué le président, pourquoi on va le faire", explique l'entourage du chef du gouvernement.

Le discours devrait durer une heure et porter en particulier sur l'économie, les finances publiques et les questions sociales. Selon le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, "il ne va pas arrêter le calendrier mensuel de toutes les actions gouvernementales pour les cinq ans qui viennent, mais va déterminer sujet par sujet ce qui est de notre responsabilité, y compris sur le redressement des comptes publics".

Vote de confiance

A l'issue de ce discours, les présidents des groupes parlementaires s'exprimeront, puis viendra l'heure du vote de confiance au gouvernement, aux alentours de 18h30. Un vote qui ne devrait pas poser problème pour l'équipe d'Édouard Philippe : le Premier ministre est assuré du vote des 314 députés LREM et des 47 députés MoDem. La France Insoumise, les communistes et le FN voteront contre.

Les autres groupes seront plus partagés : environ un tiers des députés "Constructifs LR-UDI" devrait voter la confiance ; le groupe LR votera majoritairement contre mais certains de ses membres pourraient s'abstenir ; quant au groupe Nouvelle gauche, il semblait mardi matin s'orienter vers une abstention.