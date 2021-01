VIDEO - "Sur la vaccination, nous allons aller plus vite", Daniel Labaronne, député LREM d'Indre-et-Loire

A partir de ce lundi, tous les professionnels de santé de plus de 50 ans peuvent théoriquement se faire vacciner contre le Covid-19. Soit un mois plus tôt que ce qui était prévu. Réagissant aux nombreuses critiques, le gouvernement promet d'accélérer la cadence alors que la France est très largement à la traîne par rapport à ses voisins européens. Pour en parler, Daniel Labaronne, le député LREM dans l'Est tourangeau était l'invité ce lundi de France Bleu Touraine :

"Nous sommes le seul pays d'Europe à demander le consentement des personnes avant qu'elles soient vaccinées. _Cette procédure-là prend beaucoup de temps. Sans doute faudrait-il la revoir_".

"En tout cas, je partage l'opinion du président de la République qui dit qu'il faut aller plus vite. On a peut-être pêché par excès de précaution. Mais en même temps, nous savons qu'en France, il y a beaucoup de défiance à l'égard des vaccins, et donc il fallait sans doute cette phase pour bien montrer qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en attente de ce vaccin. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous avons entendu le message, et nous allons aller plus vite".

Réouverture des bars et restaurants le 20 janvier ?

" Tout dépendra de l'évolution de la pandémie, mais _je crains que ce soit difficile_. Je rappelle en même temps que la solidarité nationale joue à leur égard avec des mesures de soutien à leur trésorerie qui doivent leur permettre de tenir le coup durant cette période qui est catastrophique pour eux".

Emmanuel Macron à Tours ce mardi après-midi

" La Touraine est une terre d'innovation sociale et de progrès économique ( le chef de l'Etat est attendu à la Caisse d'Allocations Familiales sur le problème des pensions alimentaires impayées et dont la Caf peut se substituer aux anciens conjoints mauvais payeurs ). A ses côtés demain, _je lui parlerai et je défendrai la question des territoires ruraux._"