VIDEO - " Sur les éoliennes, on ne tient pas compte de l'avis des populations", maire de Perrusson

Bernard Gaultier était l'invité de France Bleu Touraine ce vendredi matin :

"Ma priorité est de faire remonter à notre association nationale les problèmes que tous les élus ruraux peuvent rencontrer. A commencer par la disparition des services publics comme La Poste. Les problème des zones blanches pour la téléphonie mobile. Certains bourgs n'ont pas de réseau mobile. Des maires ne peuvent pas appeler de leur mairie !"

La 5G est indispensable. Mais il faudrait aussi accélérer la couverture nationale notamment dans la ruralité"

"Par ailleurs, félicitation au département qui a lancé le chantier de la fibre optique en Indre-et-Loire, mais le programme a pris beaucoup de retard.

Quant à l'éolien, on ne cesse de nous parler de démocratie participative surtout après le mouvement des gilets jaunes mais sur ce sujet de l'éolien, on ne tient absolument pas compte de l'avis des populations ni même du résultat des enquêtes publiques ( comme à Vou et à La Chapelle-Blanche St-Martin ). Comme l'a dit la préfète l'autre jour, il faut partager le problème. En clair, comme on n'en a pas encore en Indre-et-Loire, vous devriez avoir des éoliennes. Point !"

Bernard Gaultier participera au rassemblement jeudi 15 octobre devant la Préfecture pour s'opposer au feu vert donné pour le projet de parc éolien au Petit-Pressigny.