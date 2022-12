VIDÉO - Surcoût de la 3e ligne de métro : Jean-Luc Moudenc le promet, "les impôts locaux n’augmenteront pas"

Le chantier de la troisième ligne de métro qui doit relier Colomiers à Labège a été lancé officiellement ce jeudi 15 décembre. Une bonne nouvelle qui a un revers. Le surcoût de 410 millions d'euros sur un investissement total de 3,5 milliards. Réaction du maire et président de l’agglomération de Toulouse, Jean-Luc Moudenc

France Bleu Occitanie : Est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin que les impôts locaux ne vont pas augmenter ?

Jean-Luc Moudenc : Effectivement, ils n’augmenteront pas, de même que le ticket de métro ou de bus ne sera pas sollicité pour financer tout cela. Ce sont des surcoûts qui sont normaux dans la conjoncture actuelle. Il y a, vous le savez, une crise sur le marché des matériaux depuis quelques mois. Il y a l'inflation, il y a la crise énergétique, on cumule tout ça. On a décidé pour autant de faire le projet et de ne pas le retarder, de mener le chantier. Et puis on va trouver les mesures de remédiation par des choix budgétaires. Ou on va prioriser les choses pour financer ce surcoût.

"Pas tant que je suis maire."

Ça veut dire pas d'augmentation des impôts locaux actuellement, mais dans les années à venir ?

Pas d'augmentation tant que je suis maire, jusqu'en 2026. J'ai pris un engagement de stabilité fiscale. Je le tiens, je vais le tenir. Par contre, ce que l'on a prévu de faire, c'est que dans notre feuille de route, des investissements qu'on avait conçus avant cette crise inflationniste, c'est à dire au début du mandat, on a prévu certains projets qui sont moins prioritaires. On va en discuter avec mes collègues. Vous savez, ce n'est pas moi qui, tout seul, coupe et tranche.

On touche à la Tour Occitanie ?

Pour la Tour Occitanie, on ne met pas un euro. C'est un projet privé qu'on n'a pas. On n'a pas de questions budgétaires.

Alors quels projets pourraient être retardés ?

On va regarder tout ça avec mes collègues maires parce que c'est le budget, c'est la demande de la Métropole. Donc on est 37 maires à décider. Ce n'est pas le maire de Toulouse tout seul, parce qu'il est président, qui décide seul. On a toujours fait dans le collectif. Il y a des projets parfois qui sont retardés naturellement parce qu’il n'y a pas de disponibilité foncière pour réaliser tel ou tel bâtiment, telle ou telle chose qui nous paraissait prioritaire il y a quelques années, et qu’il l’est moins.

Jean-Luc Moudenc, l'opposition réclame un audit indépendant. Est-ce que vous allez répondre à cette demande ?

Ça fait neuf ans qu'on travaille sur le financement du métro. Alors, l'audit indépendant, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur l'état d'esprit des opposants. Il n'y a pas d'audit indépendant à avoir. C'est le résultat des appels d'offres. La commission d'appel d'offres s'est tenue. Toutes les tendances politiques y sont représentées. Il y a aussi l'État.

Les chiffres ont fluctué. On n'a d’abord parlé de plus 300 millions, on en est à 410 millions d’euros en plus.

Tout simplement parce qu'au début du mois de septembre, nous n’avions pas ouvert la totalité des enveloppes. On n'avait pas attribué la totalité des marchés. Je rappelle que la commission a travaillé sous le contrôle de la Direction de la concurrence et des prix, donc un contrôle extrêmement étroit de l'État qui s'est assuré que nous respecterons bien le code des marchés.

Et sur les transports ? Jean-Luc Moudenc On parle beaucoup d'un RER. La Région et le Département n’ont pas l'air contre. Et vous ?

Moi je ne suis pas contre non plus. La question, c'est qu'il faut travailler le sujet. Il ne suffit pas de dire RER tous les matins, à un moment, il faut travailler. Il faut dire d'abord que si c'est une hypothèse sérieuse, l’idée c’est que quelqu'un qui habite dans la deuxième couronne (ça ne concerne pas les Toulousains) et qui aujourd'hui vient en voiture, on lui donne la possibilité de venir en train. Donc c'est quand même mieux à la fois pour la personne concernée et pour l'écologie. Donc l'idée me semble positive. Ensuite, évidemment, il faut regarder si ce qu'on appelle les sillons ferroviaires sont libres ou pas, s'il faut en construire de supplémentaires. Donc tout ça, ce sont des études. Et puis après, ce sont des budgets. Il faut que les uns et les autres se positionnent tout de suite sur le financement.

"Personne ne m'a demandé d'écran géant."

Ce qui est pour tout de suite, c'est le match. Dans deux jours, Argentine-France en finale du Mondial. Pas d'écran géant à Toulouse dimanche après-midi ?

D'ailleurs, personne n'a réclamé d’écran géant.

Il y a pourtant eu beaucoup de monde mercredi soir dans les bars ?

Tout s'est bien passé jusqu'ici. On nous disait qu'il risquait d'y avoir des débordements. Après France-Maroc, ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Il y a eu quelques échauffements seulement.

La ville de Mazamet va mettre un écran géant, vous le saviez ?

Mazamet est libre de faire ce qu'elle veut faire, mais moi je serai au Stade Toulousain à Ernest-Wallon et puis après, je suivrai la finale.

Pas d'inquiétude quant au dispositif policier ?

Le préfet est là-dessus. Il organise les choses, c'est son rôle. Ce n'est pas le rôle du maire. L'ordre public, ça ne relève pas de la mairie. Je constate que les choses se font naturellement. Il y a ceux qui veulent regarder les matchs depuis chez eux, qui depuis le début, les regardent chez eux avec des amis. Il y a ceux qui préfèrent être dans une ambiance plus collective, dans des bars. Les bars, comme ça, travaillent. C’est bon pour l'emploi. Les choses se passent très, très naturellement, sans qu'on ait besoin de faire une dépense publique de 100.000 euros. Dans les plans actuels, on doit faire des économies.