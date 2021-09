Le tourisme est en hausse de 2% en juillet en août au Pays Basque. La communauté d'agglomération veut maintenant mieux répartir le tourisme sur le territoire, et sur l'avant et l'arrière-saison. En charge du tourisme durable, Daniel Olçomendy était sur France Bleu Pays Basque ce mardi.

VIDÉO - Tourisme au Pays Basque : plus besoin de faire de pub en juillet et en août

Le Pays Basque n'a pas subi l'afflux massif redouté cet été. La fréquentation est stable pour les mois de juillet et d'août sur la côte et la Basse-Navarre. La Soule et les villages du Labourd intérieur bénéficient d'un apport supplémentaire de touristes. C'est une politique calculée, l'office de tourisme du Pays Basque refuse désormais de faire de la publicité pour la haute saison, en juillet et en août. Daniel Olçomendy, le vice-président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) en charge du tourisme durable veut réorienter les flux. Il encourage aussi les solutions de médiation comme proposé cet été en montagne. Il était l'invité de France Bleu Pays Basque ce mardi 7 septembre 2021.