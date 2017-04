VIDEO : un clip contre l'abstention du chanteur strasbourgeois, ex-membre de Raft, Christian Fourgeron

Le chanteur strasbourgeois, Christian Fougeron, appelle les abstentionnistes à voter ce dimanche au premier tour de l'élection présidentielle à travers un clip. Un cri du coeur pour éviter un score trop large du Front National.

Le chanteur strasbourgeois, Christian Fougeron, ancien membre du groupe Raft, a tourné un clip sur l'une de ses chansons pour que les abstentionnistes se rendent aux urnes ce dimanche au premier tour de la présidentielle. En 2002, on avait atteint un record au premier tour en France avec 28,4%. Christian Fougeron veut éviter que ce scénario se répète.

"Moi je ne comprends pas les gens qui s'abstiennent"

Cette chanson, "Mi dièse au soleil", date de 1989 est encore d'actualité. Christian Fougeron n'a pas changé une seule ligne. Le rythme plutôt reggae dans la version originale est plus lente et plus grave : "Cette chanson dit : faites attention ! Les mauvais temps ne sont pas derrière nous. Ils peuvent très bien revenir. Allez voter ! Même si ce n'est pas explicitement dit dans la chanson, c'est dit dans le clip en tout cas. C'est pour ça qu'on a mis des images de vote, du combat des femmes, de gens qui se sont battus pour le droit de vote. Moi je ne comprends pas les gens qui s'abstiennent. On peut voter blanc, nul. On peut voter contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Mais ne pas voter du tout... Il ne faudra pas s'étonner après si les choses prennent une mauvaise tournure".

Le clip est en ligne sur les réseaux sociaux, youtube et dailymotion.