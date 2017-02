VIDÉO - Une dizaine de parrainages sarthois pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron devrait facilement atteindre la barre des 500 signatures, notamment grâce aux élus sarthois, selon la référente du mouvement En marche en Sarthe, Marlène Schiappa. Invitée de France Bleu Maine ce lundi, elle a aussi détaillé certains projets économiques.

Le poids d'En Marche en Sarthe

Le mouvement compte "plus 1 400 adhérents en Sarthe, c'est la première force politique en nombre", précise Marlène Schiappa, sa référente dans le département. Les républicains comptaient 1 019 adhérents au moment de leur primaire, en novembre. "Dix parrainages d'élus sarthois à Emmanuel Macron sont confirmés, une douzaine d'autres doivent l'être".

Le programme économique d'Emmanuel Macron

Il prévoit notamment, pour ce qu'on en sait à l'heure actuelle, 60 milliards de baisses des dépenses publiques et la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Comme François Fillon, à plus grande échelle ? "Non, répond Marlène Schiappa, c'est plutôt François Fillon qui s'est inspiré d'Emmanuel Macron dans son revirement sur la question de la santé. Le non-remplacement de 120 000 fonctionnaires est mesuré, faisable à l'occasion de départs à la retraite. Cela aurait un réel impact financier mais resterait acceptable par la fonction publique".

Le candidat a aussi annoncé son intention de faire exonérer de taxe d'habitation 80% des foyers, un piste critiquée par l'AMF. "Il a aussi pris l'engagement qu'il n'y aurait pas de baisse de dotation pour les collectivités, contrairement à ces dernières années. Pour les ménages ce serait un gain de pouvoir d'achat, sur un impôt inégal. Cela ne remettrait pas en cause l'autonomie fiscale des collectivités, seule une hausse ultérieure de cette taxe ne serait pas compensée. Les communes ont une marge de manœuvre sur le reste. En tous cas un dialogue s'est engagé".

Le candidat doit révéler l'intégralité de son programme économique le 2 mars.

La moralisation de la vie politique

"Ce n'est pas seulement une promesse faite à François Bayrou, Emmanuel Macron travaillait déjà sur ce sujet. La probité est par exemple l'un des critères pour être candidat d'En marche aux législatives. Ce qui sera dans la loi est à l'étude en ce moment, on peut penser à limiter les mandats dans le temps ou à l'embauche des collaborateurs parlementaires".