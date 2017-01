VIDÉO - Valérie Grandet, comité Fillon 2017: "Pénélope Fillon recevait des centaines de personnes"

Membre du comité Fillon 2017 de Côte d'Or, Valérie Grandet a milité pour François Fillon lorsqu'elle résidait dans la Sarthe. Elle confirme: Pénélope Fillon a bien travaillé comme assistante parlementaire pour son époux. Elle était ce vendredi matin l'invité France Bleu Bourgogne.

Lorsque vous étiez dans la Sarthe, avez-vous vu Pénélope Fillon travailler auprès de son mari ?

Oui, Pénélope Fillon recevait des centaines de personnes. Son époux n'avait pas le temps. Elle traitait le courrier qui arrivait sans passer par l'assemblée nationale. D'ailleurs de nombreux sarthois écrivaient directement à Pénélope Fillon. Les gens savaient qu'en passant par elle, ils avaient plus de chance que leurs demandes soient traitées rapidement. Elle représentait son mari à des manifestations. Elle était très impliquée dans le milieu associatif. Le tout avec beaucoup de rigueur et de sérieux.

Quand Pénélope Fillon déclare : "je n'ai jamais été impliquée dans la vie politique de mon mari", ça ne plaide pas en sa faveur ?

Encore une fois, c'est une phrase sortie de son contexte. Pénélope Fillon n'a jamais été exposée médiatiquement auprès de son mari. C'est une femme discrète. Cette qualité de discrétion, a été un gage dans le parcours de François Fillon. Il l'a rappelé : sans elle, il ne serait pas là où il est.

En France, contrairement au Parlement européen, un député a le droit de faire travailler une personne de sa famille. Faut-il pas changer la loi ?

En France, on réagit toujours après un fait, ou un fait divers. On veut toujours changer la loi. Pour moi, c'est un non événement parce que j'ai toujours vu Pénélope Fillon travailler. Elle a œuvré pour son mari. Donc je ne suis pas favorable à changer la loi.