VIDEO : Valéry Giscard d'Estaing avait visité un bidonville dans le quartier Saint-Henri à Marseille en 1975

Les images sont marquantes, Valéry Giscard d'Estaing président de la République en visite à Marseille en février 1975 au milieu de dizaines de personnes qui vivent dans une grande précarité : dans le bidon ville "Michel". Un bidonville situé dans le quartier Saint-Henri voué à l'époque à la destruction et occupé principalement par des travailleurs nord-africains.

Accueilli par Gaston Defferre, maire de la ville et accompagné par Paul Dijoud, secrétaire d'État à l'Immigration, Valéry Giscard d'Estaing échange avec les habitants, des familles très nombreuses qui vont rapidement se retrouver sans logement.

Les Algériens constituaient le principal groupe d'immigrés, par ailleurs étroitement contrôlé par l'Amicale des Algériens, qui était l'émanation des autorités d'Alger. On en compte à Marseille en 1975, 35 000 pour 6 200 Tunisiens et 2 700 Marocains. Il s'agit d'une immigration du travail, ouvrière et masculine à 58 %. Cependant, plus tôt qu'ailleurs, certains de ces hommes ont pu faire venir leur famille, ce qui rajeunit cette population qui, pour près de 40 %, a moins de vingt ans. Elle compose depuis les années soixante la majeure partie des habitants des bidonvilles que, depuis la fin des années cinquante, la municipalité s'emploie peu à peu à résorber. Il en subsiste encore plus d'une vingtaine au début des années 1970 contre plus de trente dix ans plus tôt.