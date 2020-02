VIDEO -"On veut m'empêcher de parler", Benoist Pierre, candidat à la mairie de Tours soutenu par LREM

Tours, France

C'était son premier meeting de campagne. Et il ne s'est pas passé comme prévu. Benoist Pierre, le candidat à la mairie de Tours soutenu par la République en Marche a dévoilé son programme hier soir à la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Avec une bonne demie-heure de retard car son discours a été interrompu par les chants d'opposants au gouvernement et au parti d'Emmanuel Macron.

J'assume totalement cette investiture de La République en marche. Pour moi-même mais pas pour tous les autres colistiers. Dans ma liste, seuls 30% relèvent de la République en Marche. Tous les autres sont issus de la société civile ou d'autres partis de gauche et de droite," Benoist Pierre

Puis le candidat change de ton et accuse clairement les insoumis présents sur la liste de gauche d'Emmanuel Denis de vouloir perturber sa campagne électorale

Je constate que parmi ceux qui ont été très actifs hier soir mais aussi dimanche sur le marché Velpeau, il y a des gens d'extrême-gauche, d'autres listes ( il pense sans la citer explicitement à celle d'Emmanuel Denis). J'aimerais qu'il y ait une prise de position de sa part. Je trouve dingue que cette liste qui est associée ou en tout cas soutenue par la France Insoumise nous empêche aujourd'hui de prendre la parole et de discuter démocratiquement. Je trouve ça très dommageable pour notre démocratie et je m'inquiète"

Quant à ses propositions pour Tours ?

La première, car c'est notre ADN, c'est la création de commissions extra-municipales qui nous permettront de travailler avec des citoyens,des experts et des membres de l'administration pour préparer en amont les dossiers d'aménagement et éviter qu'ils soient bloqués parce qu'on n'a pas suffisamment consulté les habitants."

Benoist Pierre veut aussi un centre municipal de santé avec des médecins salariés par la ville pour éviter que Tours ne devienne un désert médical.

Sur la sécurité, il souhaite 15 policiers municipaux supplémentaires, une brigade de la tranquillité publique de nuit. Et une équipe drone.

Quant à l'écologie, il confirme la création de deux parcs, l'un au nord au Grand Vaudour et l'autre au Sud à l'Alouette reliés par une coulée verte.

Côté transports, la liste de Benoist Pierre promet plus de transports en commun pour les jeudis, vendredi et samedi soirs et pour les automobilistes la première demie heure de stationnement gratuite le samedi. Il promet également un réseau sécurisé pour les cyclistes.