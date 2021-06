VIDÉO - Visite mouvementée pour le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti sur le marché de Péronne

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, candidats sur la liste LREM pour les élections régionales dans les Hauts-de-France, se sont rendus sur le marché de Péronne ce samedi matin pour une campagne auprès de la population qui a rapidement viré aux accrochages en série avec les politiques de la Somme. C'est d'abord François Ruffin, député Insoumis de la 1ère circonscription, qui a interpellé le Garde des Sceaux et la ministre sur la situation de l'emploi dans la Somme. Une discussion plutôt tendue.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'échange a été plus vif quelques minutes plus tard entre Éric Dupond-Moretti et Damien Rieu, candidat du Rassemblement national pour les départementales dans la circonscription de Péronne, et aussi présent ce samedi matin.