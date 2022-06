VIDÉO - Visitez le bureau du député de Dordogne Jean-Pierre Cubertafon, en face de l'Assemblée nationale

Le député réélu Jean-Pierre Cubertafon a fait sa rentrée sur les bancs de l'Assemblée nationale ce mardi 28 juin quelques jours après le second tour des élections législatives. Pour l'occasion, France Bleu Périgord a eu accès au bureau parisien du député. C'est parti pour une visite privilégiée !

Les bureaux des députés réservent parfois quelques surprises. Celui de Jean-Pierre Cubertafon, élu dans la 3e circonscription de Dordogne, celle du Nontronnais, en est la preuve. France Bleu Périgord a pu le visiter à l'occasion de la rentrée des députés ce mardi 28 juin. Il se trouve au 101, rue de l'Université juste en face de l'Assemblée nationale. Dans ce bureau, on retrouve le bureau du député avec tous ses dossier, celui d'un de ses attachés parlementaires mais aussi une sorte de petit appartement. Dans un coin, le député peut déplier son lit escamotable quand les séances dans l'hémicycle se terminent tard, et profiter d'un bon matelas pour un petit somme. Il a accès à une salle de bain, et laisse toujours quelques affaires de rechange dans un petit dressing.