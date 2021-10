VIDÉO - Xavier Bertrand en opération séduction dans le Gard auprès des militantes et des militants LR

Xavier Bertrand, le président des Hauts de France et candidat à la candidature à la rencontre des militants et sympathisants LR du Gard. Il succède à Valérie Pécresse et précède Michel Barnier.

Xavier Bertrand, le candidat à la candidature LR (congrès et vote des militants le 4/12) était dans le Gard ce vendredi. Le matin à Alès, en fin d'après-midi, il a tenu un meeting à Nîmes. Des candidats et des candidates qui se bousculent chez- nous, Valérie Pécresse début octobre et sans doute Michel Barnier (soutenu par Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, son homologue alésien Max Roustan choisissant Xavier Bertrand) mi-novembre. A Alès, le matin, le président des Hauts de France a fait salle comble et a prévenu, "si je suis battu au congrès de notre famille, je vous le dis, Emmanuel Macron est réélu".

J'étais dubitative mais il m'a convaincue

Près de 300 personnes, des militantes et des militants mais aussi de simples curieux. On a pu relever la présence de nombreux élus dont le sénateur LR, Laurent Burgoa, référent gardois de Xavier Bertrand. Il y avait aussi de nombreux chefs d'entreprises dont Jean-Pierre de Faria. Le président de Gard Entreprises (un millier d'adhérents) s'est dit séduit par les propositions économiques du candidat. "En matière de pouvoir d'achat, nous ne sommes pas contre des augmentations de salaire". A condition qu'elles ne pèsent pas sur les entreprises.